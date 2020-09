Confusão e disparo de arma na Vila Rica

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul à 1h da manhã deste domingo (20) na Rua Minas Gerais, Vila Rica, em Jandaia do Sul.

Natureza Disparo de arma/Ameaça/Calunia/Difamação/Receptação/Adulteração de Sinal Identificador Preso Masculino 18 anos

Relato da Polícia Militar

A equipe estava próxima ao endereço citado onde populares vieram de encontro com a viatura dizendo que tinha uma pessoa armada e que havia sido realizado disparo de arma de fogo.

A equipe da ROTAM já tinham dado atendimento neste mesmo endereço em uma vias de fato há poucas horas relatando que o autor desta ocorrência a pessoa de xxx e xxx entraram em vias de fato.

Ciente da situação, a equipe RPA foi até o local onde visualizou a pessoa de xxx já conhecido do meio policial, descendo de uma motocicleta de cor prata e adentrando a residência da senhora xxx.

Com apoio da equipe ROTAM a foi iniciado a aproximação onde populares informaram que o acusado veio de motocicleta e com um revolver na cintura adentrou a residência em busca de xxx dizendo que ele ia matar. Com apoio da equipe ROTAM foi realizado a verbalização para que todos saíssem da casa, neste momento xxx relatou a equipe que estava dentro da residência quando xxx entrou armado com um revolver e lhe ameaçou, sendo que o mesmo correu pra dentro do banheiro com medo de levar um tiro, que na sequência, a equipe policial chegou.

Os policiais checaram a motocicleta e constataram que a placa ABH7096 (PR) não bate com numeral do chassi, no chassi os 4 últimos números estão “pinados”, também não confere com a placa modelo e a cor da motocicleta, que foi checado o número do motor 2007828 que costa alerta de roubo da cidade de Cuiabá (MT), Rodrigo relatou que comprou a motocicleta com o dinheiro do auxílio emergencial no valor R$1.200,00 que não sabe a procedência da mesma. Foi dada voz de prisão ao rapaz de 18 anos.