Condutor embriagado e não habilitado derruba muro em Bom Sucesso

Após solicitação por volta de 0h20 deste sábado (1) de que um veiculo havia colidido no muro de uma residência na Rua Alderico Nunes da Costa e o condutor estava embriagado, a equipe policial foi ao local onde uma Parati de cor vermelha colidiu no muro da residência do endereço citado e identificado o condutor de 19 anos, o qual estava em visível estado de embriaguez.

Foi oferecido e aceito por ele, realizar o exame etilômetrico, o qual aferiu 1,11mg/l. Diante do fato foi dada voz de prisão ao acusado, que não possui CNH e encaminhado até a Delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.

O veículo não possui pendências administrativas sendo liberado para o condutor devidamente habilitado e a equipe policial encaminhou o detido até o Hospital Municipal para receber os primeiros socorros.

A colisão resultou em queda do muro e danos no veiculo. Todos os envolvidos foram devidamente orientados.