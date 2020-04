Condutor embriagado e sem CNH é preso após atropelamento em Bom Sucesso

No final da tarde de domingo (12) policiais militares foram até a Avenida Julio Alves Machado em Bom Sucesso onde aconteceu um atropelamento.

No local a equipe identificou que a vítima foi socorrida pela equipe do hospital municipal de Bom Sucesso onde constataram uma possível fratura no tornozelo e que o mesmo foi identificado como XXX de 52 anos, sendo ele encaminhado para a cidade de Apucarana para atendimento.

O condutor do veiculo Gm/Celta, de 39 anos, confessou ter atropelado o senhor e ainda apresentava sinais visíveis de embriaguez como fala desconexa, odor etílico e descoordenação motora.

Foi perguntado se o mesmo fez uso de bebida alcoólica e o mesmo respondeu que sim, que tinha bebido durante a tarde. Diante dos fatos, foi oferecido o teste do etilômetro onde foi constatado o valor 0,44 sendo considerado o valor 0,40.

O motorista, que não possui CNH, recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia de Policia de Jandaia do Sul.