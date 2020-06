Condutor embriagado bate veículo com registro de furto

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 20h39 de domingo (31) na Rua das Acácias, no Jardim das Flores.

Segundo a Polícia Militar, o solicitante informou que o seu veículo estava estacionado defronte a sua residência e o mesmo foi colidido na traseira, lado direito, por outro veículo, que após o fato, foi verificado que o condutor do veículo causador do acidente, aparentemente sintomas de embriaguez.

No local foi constatado que o veículo que estava estacionado se tratava de um Fiat/Tempra de cor vermelha, com a traseira, lado direito, danificada e o veículo causador um Gm/Monza de cor prata, com o para-choque e farol, lado esquerdo danificado, devido a colisão.

O condutor do Gm/Monza, de 29 anos, foi abordado juntamente com sua namorada de 18 anos, ambos em visível estado de embriaguez alcoólica.

O veículo Gm/Monza encontrava em situação de “Alerta de Furto”, e que devido ao fato, o veículo foi apreendido e guinchado à Delegacia de Jandaia do Sul. Foi realizado o teste de etilômetro que resultou em 0,50mg/L. O casal também foi encaminhado a delegacia.