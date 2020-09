Condutor e ejetado de veículo em cima de viaduto em Maringá

Acidente ocorreu no final da tarde deste domingo, 06 de setembro. O condutor foi ejetado e seu corpo caiu de uma altura de mais de 10 metros

Na tarde deste domingo, 06, por volta de 18h, no km 10 da BR 376, Contorno Norte de Maringá, um veículo Honda/Civic, com placas de Maringá, colidiu na traseira de um GM/Vectra após uma ultrapassagem mal sucedida.

Conforme levantamentos preliminares, o Civic seguia no sentido Sarandi para Paranavaí, quando iniciou manobra para ultrapassar o Vectra, pouco antes da saída para Astorga (Av. Morangueira / PR 317), mas acabou colidindo na traseira deste. Logo após o choque, perdeu o controle da direção, bateu na mureta de proteção e capotou.

Com a força do impacto, o condutor do Civic foi ejetado e seu corpo lançado na via marginal que fica a cerca 12 metros de altura.

O condutor que veio a óbito era um homem de 47 anos, residente em Maringá. O condutor do Vectra nada sofreu.

A PRF foi acionada e realizou a colheita de informações relevantes e a verificação das possíveis causas do ocorrido, para posterior confecção do Boletim de Acidente de Trânsito.