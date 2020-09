Condutor de Saveiro morre ao colidir em traseira de carreta

O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira (8) na BR-376, entre a cidade de Cambira e o distrito de Pirapó.

A Saveiro com placas de Apucarana, seguia em direção ao Pirapó, quando bateu violentamente na traseira da carreta.

Socorristas e médico do SAMU tentaram reanimar a vítima por aproximadamente uma hora, mas infelizmente o homem, que seria proprietário de um bar no distrito do Pirapó não resistiu e morreu no local.

Veja o vídeo https://www.facebook.com/100004442644153/videos/1690682961089776/