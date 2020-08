Comunicado importante sobre o Empreendimento Residencial Jandaia

A prefeitura de Jandaia do Sul em parceria com a construtora Casarin e Caixa econômica Federal, comunica a todos os inscritos, que já está acontecendo o atendimento com os correspondentes da Caixa para análise do Crédito Habitacional.

Pedimos aos inscritos que fiquem em alerta ao contato para agendamento, lembrando que o atendimento está sendo com hora marcada para evitar aglomeração.

Pede-se que os agendados cumpram com o horário marcado, para não atrasar o processo de seleção.

Segue exigências importantes para essa seleção:

PROPONENTE/CÔNJUGE/COMPANHEIRO –

Não possuir SPC e SERASA

ter idade mínima de 18 anos ou ser emancipado;

não possuir financiamento habitacional;

não ser proprietário de residência urbana, concluído ou em construção, nenhum dos membros familiares

Comprovar renda suficiente (mesmo sendo autônomo )

Para quem está escrito e possui SERASA/SPC , regularize para não ser desclassificado.

Local de atendimento: Centro de Convivência – Ao Lado do Bombeiro Comunitário (Rua dos Patriotas 943

Telefone para informação: 3432 -6378 ou 43-99622-2650 (Whatsapp)

Documentos necessários