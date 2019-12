Como começou o Caminhão de Luzes em Jandaia do Sul

Há 16 anos, o jovem Leandro da Autoescola Jandaia juntamente com sua família, tiveram a ideia de enfeitar o caminhão da empresa no Natal para levar alegria a população. Parecia um sonho ou até uma ideia maluca, contornar todo o caminhão com luzes, instalar motor gerador a gasolina, ter alguém para ser o Papai Noel, em fim, tudo isso era desafiador até mesmo pelo elevado custo. Toda a preocupação foi se resolvendo através de amigos que abraçaram a ideia e de forma voluntária colocaram a mão na massa.

Foram 2 anos indo de bairro em bairro com o pequeno caminhão de luzes da Autoescola Jandaia. Mais ainda faltava algo. Veio então a ideia de enfeitar um caminhão maior, uma carreta capaz de transportar pessoas pelas ruas da cidade, porém, o desafio também era muito maior porque envolveria mais pessoas trabalhando e toda uma estrutura na carreta para dar segurança a todos. Mais uma vez, amigos e voluntários abraçaram a causa e surgiu o famoso trenzinho do Papai Noel.

Sempre movidos pelo sentimento de solidariedade, alegria e esperança, cada ano o Caminhão de Luzes ou o Trenzinho do Papai Noel tinha algo diferente. Era maquina de fumaça, maquina de bolinha de sabão, teve um ano que foram 2 caminhões enfeitados rodando a cidade.

Durante todo esse tempo, cada ano a Autoescola Jandaia agregou um novo parceiro no projeto que alegrou milhares e milhares de pessoas em Jandaia do Sul e municípios vizinhos e nesse sentido, Leandro da Autoescola e toda a família agradecem a cada um que direta ou indiretamente contribuíram para que esse sonho virasse realidade e ainda, agradecem por todo carinho que recebem até hoje de toda a população.

Voluntários e Parceiros:

– Acejan, Adilson Pegoraro, Allan Pintor (in memorian), Carneiro da Metafa, Clodynei Souza (Dinei), Edmilson Pegoraro (De), Gordura, Jamel, Luiz Carlos Marcolino, Thiago Ribas, Silvio Pegoraro, Zinho e Família, Família Setembrino, Família Auto elétrica Cometa, Família Bertoli, Família Barqueiro, Família Borba, Norberto Guedes, Michel do Bar, Juarez Jardineiro, Felipe (paican), Zé Dias, Caninha, Gleison Biazoto, Paulo Soares (in memorian) e família, Equipe Autoescola Jandaia).