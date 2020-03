COE realiza ação de conscientização na Feira do Produtor

O COE (Comitê de Operações de Emergências ) de Jandaia do Sul, que é composto por integrantes da Prefeitura Municipal, Departamento de Saúde, Câmara de Vereadores, UFPR, Defesa Civil e Acejan, realizaram nessa sexta feira (27/03) uma ação de conscientização na Feira do Produtor.

Em conjunto com a Associação dos Feirantes, representada pelo Sr. Célio Marafon e Alberto Paggi, ficaram definidos alguns cuidados na prevenção do COVID-19 durante a feira.

– Quantidade máxima de trabalhadores por barracas;

– Manipulação dos alimentos com luvas;

– Distancia entre barracas;

– Evitar que os clientes toquem nos ALIMENTOS;

– Álcool em gel ou líquido para os clientes.

– Recebimento (uma pessoa somente responsável pelo contato com o dinheiro);

– higienização das mãos dos clientes realizado pelos integrantes do COE.

Mais ações já estão sendo definidas pela equipe. As máscaras e o álcool 70 foram produzidos pela UFPR.