Comércio é arrombado na Avenida Getúlio Vargas em Jandaia

Conforme a PM, o solicitante relatou que fecharam a choperia por volta das 22 horas do dia 13/05/2020, e que por volta das 20 horas de ontem (14), um vizinho de estabelecimento fez contato informando que a porta da choperia estaria aberta.

No local o proprietário encontrou a porta da frente arrombada, e verificou que foi levado do caixa a quantia aproximada de trezentos reais em espécie, além de diversas folhas de cheque em branco do Banco do Brasil em nome de “Monteiro Comércio de Bebidas Eireli”, todas assinadas. Assim sendo, o boletim foi confeccionado e o solicitante orientado a comparecer na delegacia caso sinta falta de algo mais para complementação do boletim.