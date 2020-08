Comerciante esquece chave na porta e é furtado

A ocorrência foi registrada pela PM às 21h47 de sábado (15) na Avenida Tancredo Neves em Jandaia do Sul.

No local a vítima relatou aos policiais que fez atendimento a um cliente, esquecendo a chave na porta principal de acesso à loja, que posteriormente foi avisado por outra pessoa que sua loja estava aberta. O solicitante constatou que havia sido furtada certa quantia de dinheiro e um celular da marca LG modelo K12+ de cor preta.

Foi verificado o sistema de monitoramento por câmera, onde é possível visualizar uma pessoa com uma blusa de moletom com capuz e usando máscara e que este foi até o balcão de atendimento do caixa, cometendo o crime.

Foi realizado patrulhamento nas proximidades, porém até o presente momento ninguém foi localizado. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos.