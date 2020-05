Começaram as inscrições para aquisição dos apartamentos que serão construídos em Jandaia

Jandaia do Sul prepara o lançamento de um residencial com 256 apartamentos pelo programa Minha Casa, Minha Vida, uma parceria da Construtora Casarin com a Prefeitura Municipal e Caixa Econômica Federal. O projeto, já liberado pela Caixa, será construído em terreno do município na região do Conjunto Guadalajara.

Informamos que as inscrições estão sendo realizadas de forma online, não sendo necessário comparecer ao CRAS, ainda mais nesse momento que aglomerações devem ser evitadas.

A prefeitura disponibilizou hoje em seu site o link para preenchimento do Formulário para aquisição da casa própria – Apartamento.

https://www.jandaiadosul.pr.gov.br/?meio=15517

Através desse link os interessados poderão enviar suas informações.

Não é necessário apresentar nenhum documento no momento da inscrição, pois a mesma é online.

A questão do atestado médico, será solicitado, para quem no momento das inscrições, informar que algum membro da família possui alguma necessidade especial, somente será solicitado para pessoas com deficiência.

As documentações só deverão ser apresentadas quando solicitadas.

