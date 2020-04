Começa nesta quinta-feira a 2ª etapa da vacina contra influenza

A 2ª Etapa da Campanha de Vacinação contra Influenza, terá início no dia 16 de abril em todas as Unidades Básicas de Saúde do município.

O Público alvo será: os profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, caminhoneiros, motorista de transporte coletivo.

Lembrando que os idosos e profissionais de saúde que ainda não tomaram a vacina, poderão procurar as Unidades Básicas de Saúde . É válido salientar também que os lotes de vacinas estão sendo encaminhados aos poucos para as Regionais de Saúde fazerem a distribuição para os municípios.