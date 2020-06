Carro e caminhonete colidem em cruzamento no centro

O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (8) no cruzamento da Rua José Francisco Borges com a Rua Joaquim José de Almeida Filho.

O motorista de uma caminhonete Hilux, com placa de Jandaia do Sul, que trafegava na Joaquim José de Almeida Filho não viu a placa de preferencial e avançou, vindo a colidir com o Del Rey com placa de Cambira.

No carro menor estavam, além do motorista, sua esposa e uma filha. Eles sofreram ferimentos sem muita gravidade. Apenas a mulher necessitou de cuidados especiais.

Equipes do Bombeiro Comunitário e SAMU trabalharam no socorro as vítimas.