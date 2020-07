No final da tarde desta sexta-feira (24) equipes do SAMU e Defesa Civil de Jandaia do Sul foram solicitadas na Rua Faustino Bulgarão, na Vila Paião, onde a condutora de um Kadett colidiu em um Fiat Uno da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul que estava estacionado e condutora estaria desacordada.

A mulher, que seria técnica de enfermagem, de 43 anos, foi socorrida e encaminhada ao hospital.