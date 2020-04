Colisão entre moto e trator mata dois jovens em Lidianópolis

Um acidente trágio, com duas mortes, foi registado em Lidianópolis, na Rodovia PR-466, no km 89, próximo a Vila Rural II, mais precisamente entre o trevo de acesso a cidade e o distrito do Porto Ubá. Faleceram: Felipe Gabriel da Silva, de 23 anos, e Samuel da Silva Belbiano, de 20 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 21 horas deste Domingo de Páscoa, dia 12 de abril, com informações que havia ocorrido colisão entre uma motocicleta Honda CG-125, ano 79, vermelha e um trator azul, marca New Holland, conduzido por Valdecir Zandomênico Baena, de 60 anos, que seria de Jardim Alegre.

Segundo informações, o maquinário estava trafegando pela rodovia, com um subsolador (Implemento) acoplado, momento em que os dois jovens surgiram atrás e houve a colisão traseira.

Com o impacto, ambos os rapazes ficaram gravemente feridos na cabeça e tiveram morte instantânea. Ficou apurado que o condutor da moto era Samuel e na garupa estava o amigo Felipe.

Em Lidianópolis e na região, os dois jovens eram muito conhecidos e queridos, por isso, várias pessoas lamentaram as mortes e expressaram votos de profundo pesar aos familiares.

(Blog do Berimbau)