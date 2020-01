Equipes da Defesa Civil e SAMU de Jandaia do Sul prestaram atendimento em um acidente de trânsito na BR-376 em Jandaia do Sul.

A colisão entre uma Fiat Strada com placas de Borrazópolis e um VW Gol com placas de Mandaguari ocorreu por volta das 15h30 deste sábado (25) no trevo, próximo ao Parque de Exposições.

As condutoras dos veículos não sofreram ferimentos, já uma mulher e uma criança que estavam no Gol foram encaminhadas ao PAM, mas sem gravidade.