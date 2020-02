Um acidente de trânsito no final da tarde deste domingo (16) no trevo da BR-376, próximo a Metafa, deixou três pessoas feridas.

Uma Chevrolet S-10 com placas de Arapongas teria cruzado a rodovia em direção ao centro da cidade quando foi atingida pela Saveiro com placas de Jandaia do Sul, que trafegava no sentido Cambira a Mandaguari.

Equipes da Defesa Civil e SAMU de Jandaia do Sul socorreram as vítimas, todas da S-10 e sem gravidade.