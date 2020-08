COE realiza reunião para decidir ações de medida de combate ao coronavírus

(Assessoria) Diante do aumento expressivo de casos de coronavírus em Jandaia do Sul, foi realizada nesta terça-feira (11), uma reunião com Prefeito Ditão e integrantes do COE (Comitê de Operações de Emergências), Associação Comercial, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, UFPR e Departamento de Saúde que recomenda ações de combate à doença na cidade. O encontro durou quase duas horas.

O Prefeito Ditão agradeceu a presença de todos os membros, e a todos os envolvidos na linha de frente em combate ao coronavírus e disse a importância que todos tem tido nesse meio. Após, o Prefeito Ditão demonstrou sua preocupação com o número de contaminados mesmo embora a todas as atitudes do poder público em combater ao vírus. Pediu a opinião de todos os membros e ainda amanhã promete passar alguns ajustes para com o povo jandaiense. Correção e adequação de algumas medidas.

O prefeito junto com o COE mencionaram que será intensificada a fiscalização nos mercados, bares e bancos, para conscientização e aplicação das medidas para aqueles que não cumprirem.