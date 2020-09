Cinco são presos na Vila Santo Antonio após invasão, disparos de arma e confusão

A ocorrência foi registrada às 12h56 de sábado (5) em Jandaia do Sul

Presos: Masculino 18 anos, Masculino 21 anos, Masculino 23 anos, Masculino 19 anos, Feminino 38 anos. Apreendido: Feminino 15 anos

Relato da Polícia Militar

Que após solicitação via 190 à equipe de serviço juntamente com à equipe de Cambira, deslocaram até ao local descrito, onde segundo informações repassadas estaria ocorrendo uma Rixa em um Club da cidade. No local foi identificado o Senhor _______________ 54 anos __________ que relatou que é Presidente do Club e relatou que nesta data dois indivíduos que residem na Vila Santo Antônio, conhecidos por _______ e outro de nome _______ invadiram o local pois não seriam associados e estariam no interior das piscinas. Que o mesmo foi advertir os indivíduos para que se retirassem do local e acabou sendo agredido fisicamente pelos mesmos, sendo que logo após às agressões, evadiram–se do local tomando rumo ignorado. Que à vítima acabou sofrendo uma lesão no nariz, sendo que informou que irá representar contra os autores do fato em data oportuna. Que o mesmo acabou sendo devidamente orientado em relação aos procedimentos cabíveis. Durante a confecção do Boletim houve nova solicitação da vítima relatando que os indivíduos teriam voltado ao local e que um deles estaria de posse de uma arma de fogo. Equipes retornaram ao local, em verificação ao ocorrido foi ouvido um disparo de arma de fogo vindo da direção da vila santo, fundos do Club, de imediato equipes Pm adentraram na mata onde novamente ouviu-se um segundo disparo, foi visualizado pelos policiais um indivíduo pardo sem camisa correndo com um objeto em punho aparentando ser uma arma de fogo apontando em direção a equipe, sendo dado voz de abordagem, porém não foi possível abordá-lo. Em ato continuo as equipes continuaram a progressão na vila santo Antônio com objetivo de localizar o autor dos disparos e os autores da agressão contra vitima Sr. ______________ quando ao adentrar em uma viela foi visualizado três indivíduos, sendo um deles com as características repassada pela vítima, correndo para interior de um barraco, sendo dado voz de abordagem aos indivíduos, de pronto foi reconhecido _______________ autor da agressão, juntamente com _________________ e ________________, ao ser dado voz de prisão a __________ este tentou se evadir, sendo necessário uso de técnicas de imobilização junto ao solo e uso de algemas, neste momento a pessoa de ____________ passou a incitar a população para impedir a ação policial e proferiu os seguintes xingamentos “vermes “, filhos da puta”, “vocês não vão levar ninguém” desta forma foi dado voz de prisão a __________, sendo necessário o uso de algemas devido a sua agressividade, conforme a preconiza súmula vinculante nº 11 do STF. Após ser conduzido os indivíduos ao camburão foi localizado no local onde foram abordados uma embalagem plástica de cor verde aparentando ser maconha, pesando 5,5 gramas, em balança não oficial, sendo que nenhum deles assumiu a posse do entorpecente, sendo o mesmo apreendido. Durante ação foi recebido uma ligação da vítima informando o paradeiro do segundo autor da agressão, sendo que outra equipe logrou êxito em abordar a pessoa de _________________ no interior de um bar conhecido como PUB da _____, sendo dado voz de prisão e retornado ao local dos fatos. Ato contínuo a população da vila santo Antônio continuaram com ameaças, xingamentos e passaram a investir contra equipes que permaneceu no local da abordagem, com o retorno de outra equipe de apoio tentaram realizar a prisão de uma das moradoras que estava incitando os demais, que neste momento passaram arremessar tijolos, pedras e pedaços de madeira vindo atingir um policial militar ocasionando uma luxação no pulso direito Com a chegada de uma outra equipe de apoio, e devido à grande aglomeração de pessoas as equipes acharam por bem sair do local, se deslocando até a DP para a entrega dos autores. Na chegada à Delegacia foi visualizada as pessoa de ________ e sua filha ___________15 anos, onde _________ no momento da primeira abordagem desacatou e incentivava os demais moradores contra a equipe, e a menor _______________ tentou agredir a equipe com socos. Cabe salientar que a equipe de serviço teve conhecimento que a pessoa de ____________ antes desta ocorrência foi até a distribuidora de bebidas, que fica na Av. Getúlio Vargas, sendo que o mesmo adentrou ao estabelecimento sem a máscara de proteção, e o proprietário foi orientá-lo, porém _________ não acatou a orientação e mostrou uma faca, em tom de ameaça, falou que não iria colocar a máscara e depois retirou-se do local. Já detido na carceragem da Delegacia local, ____________ passou a proferir ameaças de morte contra esta equipe, com os seguintes dizeres “quando eu sair vou dar pipoco em vocês polícia” “seus vermes” “vou pegar um por um” e durante a prisão de __________ foi constatado uma lesão em sua face o qual relatou que seria resultado de uma briga anterior com _________, no momento da prisão ___________apresentava um corte na cabeça, este relatou que foi a pessoa de __________ que lhe desferiu uma coronhada