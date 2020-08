Cinco morrem em acidente próximo a Goioerê

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo Gol, com cinco ocupantes, bateu em um trator que trafegava na pista e, logo em seguida, atingiu um outro carro, modelo Spin. Os dois veículos ficaram completamente destruídos, um deles capotou e ficou com as rodas para cima.

O condutor do trator não ficou no local, segundo a PRE, mas foi localizado horas depois com o maquinário em uma propriedade rural de Goioerê. A PRE informou ainda que o local do acidente é bem sinalizado e que as equipes estão tentando entender como ocorreu a batida, no trecho entre Goioerê e Rancho Alegre do Oeste.

Os cinco ocupantes do Gol morreram, dentre eles duas crianças. Todos eram da mesma família, segundo informações do IML de Campo Mourão. O IML aguarda a chegada da família para fazer o reconhecimento das vítimas e divulgar os nomes.

Outras três pessoas, que estavam no veículo Spin, ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região noroeste. Duas delas em estado grave.

Com informações do GMC ONline https://gmconline.com.br/noticias/parana/sobe-para-cinco-o-numero-de-mortes-em-acidente-na-pr-472-em-goioere/