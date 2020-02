Caso de lesão corporal e tentativa de estupro é registrado em Jandaia

A ocorrência foi registrada às 13h55 de sexta-feira (7) na Rua Giacomo Segantini, Jardim Universitário.

Relatou a solicitante que estava em frente sua residência quando um homem moreno claro, aproximadamente 1,75 de altura, chegou e sem dizer nada a agarrou pelo pescoço e começou a agredi-la com socos na costela, nariz e face, vindo também a rasgar suas vestes numa tentativa provável de abuso sexual; que entraram em luta corporal e segundo relata a vítima, conseguiu se desvencilhar do agressor e que provavelmente machucou um dos dedos da mão do autor, vindo esse a se evadir do local tomando rumo ignorado.

Foram feitos patrulhamentos nas proximidades com o intuito de localizar o autor, porém sem êxito. A vítima foi devidamente orientada para possíveis procedimentos.