Casa paroquial de Marumbi é visitada por ladrão

Segundo a PM a vítima relatou que saiu de sua residência e ao retornar por volta das 23h30, constatou que havia sido invadida pela janela do banheiro, sendo que do interior foram subtraídos diversas vestimentas, entre camisas e calçados (coturno anatomic gel marrom, tênis Olimpikus cinza e chinelo Cartago), dois relógios de pulso (Amazfit bip e Mondaine), três eletrônicos (HD externo Samsung de 1TB, celular Nokia 500, pendrive 8GB Toshiba), um cálice judaico com acabamento em prata e um aparador e cortador de pelos Philco Multi Groom 7 em 1.

Diante dos fatos a vítima foi orientada.