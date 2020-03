Casa para alugar é danificada por ladrão em Jandaia

Às 11h30 da manhã de sábado (14) a Polícia Militar foi chamada na BR-376 em Jandaia do Sul onde um indivíduo estava furtando fios de uma residência que estava para alugar.

Policiais foram ao local e encontraram o dono da residência, que informou que o indivíduo ainda estava na residência, e quando a equipe se aproximou, um homem saiu correndo pelos fundos, sentido a um matagal, e junto a ele, o filho da vítima corria atrás do homem que estava furtando a residência, porém, o perdeu de vista, não sendo mais localizado. Que segundo informações das vítimas, o indivíduo foi identificado como sendo pessoa conhecido no meio policial.

O solicitante relatou a equipe que ao adentrar na residência, esse visualizou o acusado cortando e colocando a fiação elétrica dentro de uma mochila, e quando indagado esse veio a se evadir correndo, deixando uma mochila de cor preta e azul, com alguns materiais de pintura e os fios no local. Relatou também que havia furtado uma torneira de metal que estava no lavatório da pia do banheiro e que danificou todo forro de pvc da residência para retirada dos fios. A equipe fez diligências no local no intuito de localizar o acusado, porém até o presente momento sem êxito.

A mochila do autor juntamente como os materiais foi apreendida e sendo encaminhada até a Delegacia de Jandaia do Sul, juntamente com a vítima, para providências cabíveis.