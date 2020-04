Casa alugada era usada para tráfico de drogas em Jandaia

A ocorrência foi registrada às 19h30 de segunda-feira (20) na Rua João Maximiano. Um adolescente de 13 anos foi apreendido.

Segundo a PM, foi repassado por populares que no endereço citado teria um fluxo grande de pessoas entrando e saindo por questão de minutos, na maioria das vezes masculinos, e que a residência havia sido alugada há poucos dias não tendo sido visto pela vizinhança nenhum caminhão com móveis descarregando, tampouco era possível identificar algum móvel dentro da residência.

Foi informado ainda que tais fatos acabaram chamando atenção pois os frequentadores do local seriam usuários de substância entorpecente, e que a vizinhança desconfiava de que ali seria então um ponto de comércio de drogas.

Frente as informações repassadas por pessoas que acompanham diariamente tais movimentações, a equipe realizou patrulhamento em frente a residência em baixa velocidade na intenção de verificar a autenticidade das denúncias.

Neste momento, um indivíduo que estava em frente a residência, ao perceber a aproximação da viatura policial militar devidamente caracterizada, se evadiu adentrando a residência e fechando a porta, tendo então esta equipe desembarcado, se identificado como policiais militares, dado voz de abordagem e então ido de encontro ao abordado que já se encontrava no interior da residência.

Realizada busca pessoal, foi localizado no bolso do shorts do abordado um frasco na cor branca contendo 5 (cinco) porções de substância análoga ao crack embaladas e pronta para o comércio, além de certa quantia em dinheiro a qual o abordado mesmo afirmou ser oriunda do comércio do entorpecente.

Após a afirmação do mesmo sobre o comércio do ilícito, foi questionado sobre a possibilidade de haver mais alguma quantidade da mesma droga ou de qualquer outra, o abordado afirmou também fazer comércio de maconha porém não teria nenhuma porção consigo, apenas algumas embalagens vazias, (quatro) as quais são usadas para acondicionar a substância para o comércio.

Contudo afirmou ainda ter nos fundos da residência, escondido em uma mureta de pedras, mais algumas porções de substância “crack” já particionadas e embaladas para comércio, como também uma porção ainda “in natura” pronta para ser dividida.

No local citado foi localizado então uma embalagem plástica transparente contendo 33 (trinta e três) porções de substância análoga ao crack já embaladas e prontas para o comércio, totalizando então 38 porções prontas para serem comercializadas, além de mais uma porção ainda “in natura” pesando 17g (dezessete gramas), o que renderia aproximadamente mais 120 (cento e vinte) porções assim que particionadas.

Frente ao exposto, foi então dada voz de apreensão ao abordado, realizado contato com o Conselho Tutelar desta cidade para acompanhar os procedimentos referentes ao menor, e o mesmo conduzido até a DP cidade juntamente com as substâncias e objetos apreendidos.