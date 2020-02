Um poste de iluminação da pista de caminhada amanheceu derrubado neste sábado (1).

As marcas de frenagem e peças espalhadas no local, levam a crer que um veículo trafegava pela pista de caminhada quando veio a colidir com o poste após uma subida, próximo a Emater.

Em contato com a Defesa Civil fomos informados que não houve solicitação para atendimento de acidente neste local.