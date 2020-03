O acidente aconteceu na manhã deste sábado (7) no trevo da BR-376, próximo a Emater em Jandaia do Sul e envolveu uma Honda Titan 125 com placa de Apucarana e um VW Gol de Jandaia do Sul.

O carro cruzava a rodovia quando houve a batida com a moto.

O motociclista, de 27 anos, foi socorrido pela equipe da Defesa Civil e encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana sem muita gravidade.

A motorista do carro não se feriu.