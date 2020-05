Carro e moto colidem na BR-376 em Jandaia

Um motociclista de 25 anos, ficou ferido ao se envolver em um acidente de trânsito na BR-376, no trevo conhecido como Trevo da Panela de Pedra, no início da tarde desta terça-feira (12).

No local do acidente estava havendo uma obra de recuperação do asfalto e por isso estava interditado para quem fosse cruzar a rodovia no trevo, onde a moto com placa de Jandaia do Sul e Uno acabaram se chocando numa manobra irregular.

O condutor do Uno é morador do Distrito São José e não se feriu.

O motociclista foi socorrido pela equipe da Defesa Civil e SAMU e encaminhado ao PAM com ferimentos leves.