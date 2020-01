A ocorrência de trânsito foi atendida pela Polícia Militar às 15h50 de sábado (4) próximo ao aterro sanitário.

No local os policiais constataram que o veículo Chevrolet Classic havia se chocado com um poste da Copel, vindo a derrubar o mesmo sobre a pista. O condutor já não se encontrava mais no local impossibilitando a identificação do mesmo.

O veículo foi levado ao pátio do Detran.