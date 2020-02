Carro capota após colisão em Apucarana

Duas mulheres ficaram feridas após acidente por volta das 20h deste domingo (16), no cruzamento da Rua João Sampaio com a Rua Dom Pedro, no Jardim Morada do Sol, em Apucarana. A colisão envolveu um Fiat Argo e um Fiat Uno que ficou com as rodas para cima. No Uno havia duas mulheres que sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU. O condutor do Argo saiu ileso.

Segundo o sargento Marcos do Carmo, as duas vítimas sofreram ferimentos moderados e foram encaminhadas ao Hospital da Providência pelas ambulâncias dos bombeiros e Samu.

As informações são do TnOnline