Carreta é furtada em Jandaia

Na manhã de domingo (2) a vítima relatou a Polícia Militar que deixou o caminhão Scania/G380 A4X2 bi caçamba, placa ASP-7382, pertencente a empresa em que trabalha, estacionado no pátio do Posto Vila Rica, e quando retornou constatou que o mesmo havia sido furtado, que ainda engatados na carreta estavam o semi-reboque marca R/Randon SR BA placas AWR0946 e o semi-reboque marca R/Randon SR BA, placa AWR2340, e que no interior do caminhão ainda se encontravam os documentos de todos os veículos supracitados.

A vítima foi orientada.