Carreta de Mandaguari tomba em Marumbi

Na noite desta terça-feira (15) uma carreta tombou na Rodovia PR-466, na saída de Marumbi para Kaloré, próximo a entrada da Vila Rural.

O Caminhão Scania, modelo R124, ano 2000, cor vermelha e placas de Mandaguari, que presta serviços para a Transportadora Rodocoop era conduzido por José Carlos Alves Souza, de 70 anos, morador de Mandaguari. Ele havia carregado com milho na Cocari.

Apesar do susto e dos danos, José Carlos saiu ileso. A competente equipe de plantão do Hospital de Marumbi, foi ao local, mas felizmente não precisou de prestar atendimento.

Com informações do Blog do Berimbau