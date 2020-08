O acidente ocorreu no final da tarde deste domingo (16) na BR-376, entre Mandaguari e Jandaia do Sul.

O Corsa de Apucarana seguia em direção a Jandaia do Sul, quando aquaplanou em uma curva, pouco a frente da Granja Figueiredo, vindo a capotar e ficar com as rodas para cima.

As três pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos leves. Eles foram socorridos por equipes da Defesa Civil e SAMU de Jandaia do Sul.