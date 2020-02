Campanha de vacinação contra o Sarampo começa dia 10

A Campanha de Vacinação contra o Sarampo acontecerá entre os dias 10 de fevereiro a 13 de março de 2020, com o dia “D” de mobilização nacional em 15 de fevereiro de 2020 (sábado) para o público na faixa etária de 5 a 59 anos. A vacinação acontecerá em todas as Unidades Básicas de Saúde de Jandaia do Sul.

Para o grupo na faixa etária de 5 (cinco) a 19 anos e de 30 a 59 anos de idade a vacinação contra o sarampo deverá acontecer de forma seletiva, ou seja, somente vai tomar quem estiver com a vacina incompleta.

Para o grupo da faixa etária de 20 a 29 anos de idade, a vacinação deverá ocorrer de forma indiscriminada, ou seja, vacinar independente do histórico de vacinal (todos devem ser novamente vacinados nessa faixa etária)

Lembrando que é de extrema importância a apresentação da carteira de vacina e também que a população nessa faixa etária seja vacinada, tendo em vista a preocupação em relação a situação do Sarampo no Paraná.