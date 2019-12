Caminhonete com queixa de furto em Mandaguari é parada a tiros em Marumbi

Uma caminhonete D-40 com queixa de furto em Mandaguari foi apreendida após uma tentativa de furto na torre da OI na cidade de Marumbi.

O alarme do local disparou e o responsável, juntamente com seu genro que é policial civil, foram verificar e se depararam com a caminhoneta se evadindo do local. O policial seguiu o veículo suspeito e como o condutor não parou, foram disparados tiros nos pneus.

O motorista da caminhoneta conseguiu fugir a pé.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Jandaia do Sul.