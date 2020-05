Caminhoneiro é encontrado morto dentro de caminhão em Mauá da Serra

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 09h50 desta segunda-feira (11) no Pátio do Posto Príncipe em Mauá da Serra.

Uma funcionária do posto, informou a Polícia Militar havia um caminhão M.Benz/1938 S estacionado no pátio do posto, e notou que estava com mau cheiro muito forte vindo e dentro e também algumas moscas em volta da cabine.

No local a equipe notou que as portas do caminhão estavam trancadas e que olhando pelo vidro dava para ver uma pessoa deitada atrás do banco, que ao chamá-la não respondia.

A solicitante viu pelas câmeras do posto que o caminhão encostou no dia 08/05/2020 (sexta-feira) às 20:00 horas. A equipe fez o acionamento da Polícia Civil e o escrivão compareceu no local e fez o acionamento do IML.

A equipe policial acionou um chaveiro para que fosse aberto a porta e, com a chegada do IML o chaveiro abriu a porta e foi possível ter acesso a pessoa. Em contado com a empresa G.E.P. Transportadora que constava no caminhão, o dono do caminhão relatou que o caminhoneiro tinha 46 anos, o qual já se encontrava em estado de decomposição.

O IML fez a remoção do corpo para os procedimentos cabíveis.