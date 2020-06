Caminhão desgovernado atinge muro em Jandaia

Na madrugada desta quinta-feira (18) a Polícia Militar recebeu solicitação informando que um caminhão desgovernado teria batido contra o muro de uma residência na Rua Roberto Farinazzo.

A equipe policial foi ao local onde constatou o fato, sendo que o caminhão Mercedes Benz 1113, estaria estacionado e sob os cuidados do Sr XXX sendo feito contato com o mesmo que compareceu no local e informou que o caminhão encontrava-se estacionado no local pois passaria por reparos. Informou ainda que o veículo fora deixado com calços nas rodas e devidamente trancado, sendo que na chegada deste, constatou-se a porta aberta e o calço posto sobre a calçada.

O caminhão desceu desgovernado pela rua atingindo e danificando o muro e grades da residência, sendo posteriormente retirado pelo responsável que comprometeu-se em entrar em contato com os responsáveis do imóvel para providências.