Caminhão de Marialva bateu em Ponta Grossa

Na madrugada desta terça-feira (3) às 02h55, na BR 376, no município de Ponta Grossa, ocorreu um acidente do tipo colisão traseira com vítima.

Um caminhão Mercedes Benz, de Marialva, carregado com ração animal, bateu com uma Scania, carregada de soja, que tinha reboque de Wenceslau Braz/PR.

A pessoa de A. F. R., de 43 anos, de Marialva, sofreu lesões graves e foi encaminhado ao Hospital Regional.

O condutor da Scania, não se feriu. Houve derramamento de uma pequena parte da carga de grãos.

A Rodovia ficou interditada até às 04h14.