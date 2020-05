Caminhão com carga de vestuário é assaltado na PR-444 em Mandaguari

Na manhã de quarta-feira (20) a equipe policial foi acionada pelo solicitante que informou que fora vitima de roubo quando transitava pela PR 444 no sentindo de Arapongas para Mandaguari com seu caminhão. Quando estava passando pelo paredão de pedra na PR 444 próximo ao Rio Dourados, um veiculo Onix de cor branca emparelhou com o caminhão e fora realizado dois disparos de arma de fogo em sentido para frente do caminhão que não atingiu e sinalizaram para que o mesmo parasse o caminhão no acostamento, onde dois indivíduos encapuzados desceram do veículo, sendo um magro e um gordo e adentraram o caminhão juntamente com o motorista e seu ajudante e pediram para o motorista seguir em frente, quando ao chegaram na entrada da Estrada Alegre, os autores pediram para o motorista entrar nesta estrada e seguir em frente por cerca de 2 km onde foi pedido para o motorista entrar em um carreador e, no local fora roubado diversas mercadorias de vestuário.

Segundo o motorista, no local esteve um outro caminhão de menor porte. Os celulares das vítimas foram tomados de suas posses e jogados no interior do baú do caminhão.

Segundo o condutor do caminhão, os autores falaram para eles aguardarem 15 minutos e que poderiam seguir em frente. As vítimas então ficaram com a chave do caminhão e seguiram a pé até uma empresa próxima e pediram ajuda no 190. O baú do caminhão ficou aberto.

Diante dos fatos foi entrado em contato com os investigadores da Policia Civil, onde os mesmo conduziram o caminhão juntamente com as vitimas e o restante da mercadoria que não foi roubada ate a Delegacia da Policia Civil de Mandaguari para serem realizadas as medidas cabíveis. A ocorrência teve apoio da viatura da patrulha rural da 3º cia de Marialva.