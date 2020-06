Cambirenses não reconhecem compras cobradas em cartão

1º caso – Relata a solicitante que é responsável pelo controle da vida financeira de seu pai Afonso, que este encontra-se acamado tendo em vista que foi acometido por um derrame há mais de um ano. Ocorre que a solicitante controla um cartão de crédito do senhor Afonso e a mesma não reconhece algumas compras que foram realizadas com o referido cartão, sendo elas: – Dia 30/01: R$78,51 – Dia 01/03: R$490,00 – Dia 07/03: R$20,00 – Dia 09/03: R$11,00 (recarga de celular) – Dia 09/03: R$26,00 – Dia 09/03: R$26,30

Obs: Informa a solicitante que a sua filha de 21 anos, teve acesso ao cartão e a respectiva senha e que ao questiona-lá sobre esta ter utilizado o cartão, esta apenas não se manifesta.

2º caso – Relata o solicitante que no dia 23/05 realizou um compra no valor de R$159,00 (dividido em três parcelas de R$ 56,22), utilizando um cartão de crédito Mastercard e que após essa compra não utilizou mais o referido cartão, porém ao verificar as compras via aplicativo constatou que no dia 30/05 foram feitas diversas compras via site da loja Casas Bahia, totalizando R$ 7.437,78, as quais afirma que não foram realizadas por ele.