Cadeirante vai de Jandaia do Sul para Rolândia buscar droga e acaba preso

Dois homens foram presos pela Polícia Militar de Rolândia nesta quarta-feira (10) no Jardim São Fernando.

A dupla afirmou ser moradora de Jandaia do Sul, e que teria ido buscar entorpecentes em Rolândia para revender na cidade de origem.

De acordo com a polícia, a equipe da ROTAM de Rolândia que atendeu a ocorrência encontrou uma grande quantidade de crack e cocaína dentro do veículo em que os dois homens estavam, um Honda Fit. O motorista do veículo, que é cadeirante, foi encaminhado para a delegacia, juntamente com o passageiro do carro.

Com informações do TnOnline