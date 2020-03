Cachaça Moretti no BQB Brasa Fest em Mandaguari

No último sábado dia 07 de março, a Cachaça Estância Moretti em parceria com a Cachaça Companheira, estiveram presente no BBQ BRASA FEST em Mandaguari.

Evento gastronômico, com várias estações de churrasco que vem crescendo a cada dia mais em nossa região, e o local escolhido foi o SAN DIEGO EVENTOS, com uma estrutura gigantesca.

No evento o público presente teve a oportunidade de conhecer e entender um pouco sobre o processo de fabricação de cachaça artesanal, através de degustações e apresentação das nossas Cachaças: Prata, Imburana e Carvalho Extra Premium.

Se Beber não dirija!