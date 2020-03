Caçador de lobisomem é abordado pela PM em Jandaia do Sul

O caso do “Caçador de Lobisomem” em Jandaia do Sul tomou conta das redes sociais da região. Ao abordar um veículo, com um homem e dois jovens, de 15 e 19 anos que seriam de Arapongas e indaga-los sobre o que estavam vindo fazer em Jandaia, o homem respondeu que veio procurar lobisomem.