Briga de casal na Rua Afonso Fantin

Às 19h22 de sexta-feira (17) a equipe policial foi solicitada para comparecer na Rua Afonso Fantin, onde segundo a solicitante, seu ex-amásio estaria nervoso e na iminência de agredi-la.

Ao chegar no local, foi feito contato com a solicitante, a qual afirmou que já estão separados há cinco meses, porém por terem uma filha estão sempre em contato.

No entanto nesta data, seu ex amásio, xxx que mora na residência ao lado da casa de sua ex, pediu para que a mesma fosse retirar alguns pertences da casa dele, foi onde passaram a discutir e xxx se exaltou e foi até a cozinha para pegar uma faca.

Neste momento a mulher saiu do local e solicitou a presença da equipe policial.

Em contato com o homem, o mesmo afirmou que houve a discussão entre ambos, porém se alterou pois havia sido ofendido. Sendo assim, por ter sido apenas uma discussão, ambos foram devidamente orientados quantos aos procedimentos cabíveis