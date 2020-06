Briga de casal mobiliza equipe da Polícia Militar por duas vezes

Ocorrência registrada às 00h45 deste sábado (27) / Natureza Lesão Corporal / Local Rua Paião , Vila Paião

Após várias solicitações relatando uma situação de violência doméstica, a equipe policial foi ao local, onde foram recebidos pelo senhor que apresentava lesões na face e boca, relatando que teria sido agredido com uma faca por sua amasia, porém a mesma já havia se evadido do local.

No interior da residência ainda foi localizada a adolescente de 14 anos, que indagada sobre o ocorrido disse que seu padrasto e sua mãe começaram uma briga e a mesma ficou com medo e se trancou no quarto, confirmando que sua mãe não estava mais na residência e que por estar trancada no quarto não presenciou os fatos, sendo ainda constatado o vidro da porta da sala da residência quebrado.

Segundo os solicitantes, as brigas do casal são frequentes, e que foi tentado contato com xxxx via telefone pela central do batalhão porém sem lograr êxito, sendo xxxxx e sua enteada orientados.

Já às 2h14 da madrugada a equipe policial foi chamada no PAM, onde se encontrava a mulher, que relatou que havia sido agredida por seu convivente e queria representar criminalmente contra o mesmo, que a mesma não apresentava lesão aparente e foi relatado por enfermeiros do PAM que a mesma deu entrada no local devido a sua diabetes, onde foi medicada, que diante dos fatos as partes foram conduzidas até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.

Que posteriormente xxxx relatou que seu amasio agrediu sua tia, que ela estava ferida no PAM, que esta equipe já havia feito contato no PAM e a mesma negou os fatos e ainda a filha de xxxxx no primeiro atendimento realizado na residência do casal, relatou que só estaria os três presentes na casa.

Já na delegacia, na presença do investigador, as partes entraram em acordo e relatou deixar a residência, e xxxx não quis mais representar contra seu amasio e devido a mesma não possuir lesão aparente, após contato com o delegado, ambos foram liberados.