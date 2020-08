Bombeiros socorrem trilheiro após queda de moto na zona rural

A equipe da Defesa Civil (Bombeiro Comunitário) de Jandaia do Sul teve bastante trabalho para socorrer um motociclista de 43 anos que fraturou o pé enquanto participava de uma trilha juntamente com outros praticantes do esporte.

O incidente ocorreu na manhã deste domingo(23), por volta das 11h, em local de mata e de difícil acesso, na região do contorno (proximidades da chácara do Pinga Fogo) e os bombeiros, com ajuda de amigos, tiveram que carregar o ferido por cerca de 800 metros.

O motociclista foi encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana.