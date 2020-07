Bombeiros de Jandaia resgatam homem que caiu em fossa

Um homem de 60 anos de idade estava ajudando na construção de uma fossa na Vila Rural Paraíso em Jandaia do Sul, quando acabou caindo dentro dela.

O acidente ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (24).

Segundo informações do Sd Anderson, que comanda a equipe do Bombeiro Comunitário, a fossa tinha aproximadamente 5 metros.

Os bombeiros trabalharam com bastante cautela para resgatar a vítima, já que ela tinha fratura em fêmur e costelas. O senhor foi encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana.

Trabalharam no resgate o Soldado Anderson, Adc Rodrigo PT, Marcelo Alves e Cristian Bueno com apoio do SAMU Fernando e Jacieli.