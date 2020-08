No início da noite desta quarta-feira (12) a equipe da Defesa Civil (Bombeiro Comunitário) de Jandaia do Sul, foi acionada para combater chamas nos fundos do canil municipal.

O fogo que atingiu a cozinha de uma fábrica de manilha foi controlado rapidamente e o canil não foi atingido.

Trabalharam na ocorrência os agentes Vieira, Padilha e Resende.