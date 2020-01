Bolsa é furtada de veículo em estacionamento de supermercado

Às 21h32 de segunda-feira (6) a Polícia Militar de Jandaia do Sul foi chamada na Avenida Marechal Cândido Rondon, onde o solicitante informou que havia deixado seu veículo trancado no estacionamento do supermercado por volta das 20h e, ao retornar por volta das 21h30, percebeu que o carro havia sido aberto sem sinais de arrombamento e subtraíram do interior uma bolsa feminina com vários pertences de sua esposa.

Informou ainda que o autor pode ter sido filmado pelo sistema de câmeras do referido mercado.