Biz é furtada no centro

Compareceu na sede da 2°Cia de Polícia Militar de Jandaia do Sul nesta segunda-feira (3) o solicitante informando que teria estacionado sua motoneta Honda Biz c100 de cor preta na Avenida Getúlio Vargas por volta das 08h e, ao sair para almoçar as 12h50, viu que sua motoneta já não estava no local, onde a vítima deslocou até a 2°Cia para registrar o ocorrido.